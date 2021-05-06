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Кадрові перестановки в Кабміні – в "Слузі народу" назвали кандидатів на виліт

6 травня, 19:38

Віталій Семченко Віталій Семченко

За словами Арахамії, мова йде не про міністра соціальної політики Марину Лазебну і міністра фінансів Сергія Марченка

/ Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Фракція "Слуга народу" розгляне питання відставки міністра охорони здоров'я Максима Степанова наступного тижня. При цьому остаточного рішення поки немає.

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Про це заявив глава фракції Давид Арахамія в ефірі каналу "Україна 24".

"У нас є одне питання точно, яке буде обговорюватися на найближчому засіданні фракції. Ми поки не визначилися з фінальною датою – 14 або 15 травня. Це буде онлайн-фракція стосовно міністра охорони здоров'я Максима Степанова. І там будуть різні варіанти ... Це можуть бути якісь попередження. Тобто на фракції ми визначимося з цим процесом", – розповів він.

Нардеп додав, що на порядку є також два питання, що стосуються звільнення членів Кабміну. Однак назвати імена Арахамія відмовився – хоче зберегти інтригу.

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При цьому, за його словами, мова йде не про міністра соціальної політики Марину Лазебну або міністра фінансів Сергія Марченка.

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Нагадаємо, напередодні травневих свят у вищих ешелонах влади відбулися масштабні кадрові перестановки. "Сьогодні" розповідають про всі ключові призначення і відставкиминулого тижня, а також про те, хто з міністрів може позбутися посади в найближчому майбутньому.

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