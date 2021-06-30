Арахамия угадал победу Украины 2:1. Сколько выиграл денег и куда сразу же спустил?

Главный "слуга народа" в Верховной Раде после победы нашей сборной потроллил россиян, которые провалили Евро-2020

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия выиграл 300 долларов, угадав счет матча Украина – Швеция на Евро-2020. Об этом он рассказал журналистам возле Верховной Рады.

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По его словам, это была ставка не через букмекерскую контору.

"Мы большой компанией были в пабе. Были ставки – я поставил на 2:1", – сказал депутат.

На уточняющий вопрос журналистов, сколько он выиграл, Арахамия сказал: "300 долларов. Потратил это все на пиво для людей, которые присутствовали в зале".

При этом он не смог назвать фамилии футболистов украинской сборной, которые забили голы в матче со шведами (потом ему подсказали журналисты, что это были Зинченко и Довбик).

"Футбол действительно был ярким. Думаю, что здесь помог флешмоб (президента Владимира Зеленского. – Ред.). Я уже говорю: давайте делать новый флешмоб. Если что-то случилось и оно сработало – нужно повторить", – сказал глава фракции.

После победы над Швецией Арахамия получал поздравления от послов, от друзей из Грузии.

"Сейчас Украина – символ, особенно после полного провала России, я даже радуюсь больше именно по этому поводу, чем за наших парней", – добавил политик.

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Как сообщали новости "Сегодня", пока все украинцы радуются победе нашей сборной, в России отметились нелепым заявлением. Скандальный российский комментатор Дмитрий Губерниев считает, что Украина обыграла Швецию благодаря русскому языку.

Все подробности в спецтеме Украина - в четвертьфинале Евро!