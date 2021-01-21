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Кабмин уволил замминистра Немилостивого из-за "пьяного" инцидента

21 января, 09:53

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Шмыгаль назвал поведение заместителя министра недопустимым

Кабинет министров уволил Виталия Немилостивого с должности заместителя министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины. Соответствующее решение было принято на сегодняшнем внеочередном заседании правительства, сообщил в Telegram премьер-министр Денис Шмыгаль.

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Глава правительства назвал недопустимым поведение чиновника.

"Все должны быть равны перед законом. Поэтому мы оперативно уволили заместителя министра. Должность в Кабинете министров Украины – это не привилегия, это прежде всего ответственность перед людьми и страной", – написал Шмыгаль.

Виталий Немилостивый

Виталий Немилостивый / Фото: Facebook

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Как сообщали новости "Сегодня", этой ночью в Киеве на улице Жилянской остановили автомобиль Mercedes, за рулем которого патрульные обнаружили водителя с признаками алкогольного опьянения. Нетрезвым водителем оказался высокопоставленный чиновник Виталий Немилостивый, который еще и оказал сопротивление полицейским. Читайте подробнее, как полиция задерживала замминистра.

В свою очередь его шеф вице-премьер-министр – министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский заявил, что Немилостивый после такого поведения больше не может занимать эту должность.

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Немилостивый замминистра Кабинет министров Денис Шмыгаль

Источник: Сегодня

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