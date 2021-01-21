Русский
$ 28,2
34,15
  1. Політика

Кабмін звільнив заступника міністра Немілостівого через "п'яний" інцидент

21 січня, 09:53

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Шмигаль назвав поведінку заступника міністра неприпустимою

Кабінет міністрів звільнив Віталія Немілостівого з посади заступника міністра з питань стратегічних галузей промисловості України. Відповідне рішення було прийнято на сьогоднішньому позачерговому засіданні уряду, повідомив в Telegram прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Реклама

Глава уряду назвав неприпустимою поведінку чиновника.

"Усі мають бути рівними перед законом. Тому ми оперативно звільнили заступника міністра. Посада в Кабінеті міністрів України — це не привілей, це перш за все відповідальність перед людьми та країною", – написав Шмигаль.

Віталій Немілостівий

Віталій Немілостівий / Фото: Facebook

В тренді
Як зміниться політика США щодо України після приходу Байдена: думка експерта

Реклама

Як повідомляли новини "Сьогодні", цієї ночі у Києві на вулиці Жилянській зупинили автомобіль Mercedes, за кермом якого патрульні виявили водія з ознаками алкогольного сп'яніння. Нетверезим водієм виявився високопоставлений чиновник Віталій Немілостівий, який ще й чинив опір поліцейським. Читайте детальніше, як поліція затримувала заступника міністра.

У свою чергу його шеф віцепрем'єр-міністр – міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський заявив, що Немілостівий після такої поведінки не може займати цю посаду.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Немилостивый замміністра Кабінет міністрів Денис Шмигаль

Джерело: Сьогодні

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Після локдауну Рада може прийняти важливий закон: Корнієнко озвучив плани
Після локдауну Рада може прийняти важливий закон: Корнієнко озвучив планиПолітика
Росіє, увага! Якою буде політика Байдена проти Путіна
Росіє, увага! Якою буде політика Байдена проти ПутінаПолітика
В Україні хочуть скасувати перенесення робочих днів: що придумали у Раді
В Україні хочуть скасувати перенесення робочих днів: що придумали у РадіПолітика
Не кинула улюблених учнів і з титулом другої леді. Що ми знаємо про Джилл Байден
Не кинула улюблених учнів і з титулом другої леді. Що ми знаємо про Джилл БайденЗірково
Шмигаль скликає термінове засідання Кабміну: за що поспішають звільнити заступника міністра
Шмигаль скликає термінове засідання Кабміну: за що поспішають звільнити заступника міністраПолітика
Расизм, плагіат, сексуальні домагання. Що потрібно знати про Джо Байдена
Расизм, плагіат, сексуальні домагання. Що потрібно знати про Джо БайденаСША

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти