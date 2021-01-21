Кабмін звільнив заступника міністра Немілостівого через "п'яний" інцидент

Кабінет міністрів звільнив Віталія Немілостівого з посади заступника міністра з питань стратегічних галузей промисловості України. Відповідне рішення було прийнято на сьогоднішньому позачерговому засіданні уряду, повідомив в Telegram прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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Глава уряду назвав неприпустимою поведінку чиновника.

"Усі мають бути рівними перед законом. Тому ми оперативно звільнили заступника міністра. Посада в Кабінеті міністрів України — це не привілей, це перш за все відповідальність перед людьми та країною", – написав Шмигаль.

Віталій Немілостівий / Фото: Facebook В тренді Як зміниться політика США щодо України після приходу Байдена: думка експерта

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Як повідомляли новини "Сьогодні", цієї ночі у Києві на вулиці Жилянській зупинили автомобіль Mercedes, за кермом якого патрульні виявили водія з ознаками алкогольного сп'яніння. Нетверезим водієм виявився високопоставлений чиновник Віталій Немілостівий, який ще й чинив опір поліцейським. Читайте детальніше, як поліція затримувала заступника міністра.

У свою чергу його шеф віцепрем'єр-міністр – міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський заявив, що Немілостівий після такої поведінки не може займати цю посаду.

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