Грядут "нормандские переговоры": подробности встречи Зеленского с Маасом

Немецкий министр сегодня уже встречался с Кулебой, а потом отправился на Банковую

Президент Владимир Зеленский встретился с главой МИД Германии Хайко Маасом. Главной темой переговоров стали Донбасс и будущие встречи в "нормандском формате".

Реклама

Об этом сообщает Офис главы государства.

Украинский лидер отметил символизм визита немецкого министра именно в День Независимости Украины, что является свидетельством особых отношений между Киевом и Берлином. Первым делом президент рассказал гостю о ситуации на Донбассе.

"Мы благодарны вам лично, благодарны вашему послу и отдельно хотим поблагодарить за постоянную поддержку госпожу канцлера Ангелу Меркель. Она всегда поддерживает нас по всем приоритетным вопросам, которые у нас есть: вопросы войны на востоке, вопрос Крыма, вопрос нашей территориальной целостности и суверенитета", – сказал Зеленский.

Реклама

Особое внимание президент обратил на прогресс в выполнении Минских соглашений, что существенно приближает проведения встречи "Нормандской четверки" на уровне глав государств.

В тренде Украина дышит свободой: политики поздравили украинцев с Днем Независимости

"Чтобы у нас получилось провести в ближайшее время, как можно скорее, встречу в "нормандском формате" – все подготовить и действительно продвигаться вперед. Сейчас действительно есть ощущение, что команды работают неплохо. Как бы там ни было, но 29 дней нет боевых смертей и ранений. Я считаю, что это наша большая общая победа", – отметил глава государства.

В свою очередь Хайко Маас выразил надежду, что запланированная на сентябрь "нормандская встреча" на уровне министров иностранных дел даст дополнительный толчок выполнению решений парижского саммита "Нормандской четверки".

"Украина поддерживает немецкую позицию, что саммит лидеров должен состояться в конце сентября", – подчеркнул Владимир Зеленский.

Стороны также отметили близость позиций стран относительно ситуации в Беларуси и выразили поддержку посредничества ЕС в урегулировании кризиса. Глава МИД Германии подтвердил поддержку европейских и евроатлантических стремлений Украины и заявил о приверженности сохранения санкций против России.

Реклама

Отметим, Хайко Маас сегодня прилетел в Украину с официальным визитом. Первым делом он встретился с министром иностранных дел Украины. Дмитрий Кулеба рассказал о подготовке к "нормандской встрече".

Видео: Facebook / МИД Украины

Все подробности в спецтеме Встреча Нормандской четверки

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама