В Украину едет Маас: о чем пойдет разговор с Зеленским

Немецкий дипломат также встретится со Шмыгалем и Кулебой

На День Независимости Украину с однодневным визитом посетит глава МИД ФРГ Хайко Маас. На 24 августа у немецкого дипломата запланированы переговоры с президентом Владимиром Зеленским, премьером Денисом Шмыгалем и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.

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Об этом со ссылкой на пресс-службу внешнеполитического ведомства Германии сообщает ТАСС.

"Темами [переговоров] будут, помимо всего прочего, дальнейшие шаги в нормандском формате по урегулированию конфликта на востоке Украины и программа реформ украинского правительства", – отметили в МИД ФРГ.

По прибытии Маас встретится с Кулебой, после переговоров запланирована совместная пресс-конференция. Затем состоятся встречи с Зеленским и Шмыгалем. Вечером глава МИД ФРГ вернется в Берлин.

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Напомним, представитель оккупированных районов Донецкой области в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш заявил, что 28 августа ожидаются переговоры советников глав государств "Нормандии".

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А пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что такая встреча готовится, однако не смог подтвердить, что она пройдет именно в этот день.

Как известно, в декабре 2019 года в "нормандском формате" были достигнуты договоренности по Донбассу, из которых частично выполнена только одна – обмен пленными. А вот главное требование – прекращение огня – Россия до сих пор отказывается выполнить.

Все подробности в спецтеме Встреча Нормандской четверки

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