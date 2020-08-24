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Даже Лавров не против: Кулеба рассказал о подготовке к "нормандской встрече"

24 августа, 13:29

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Министры иностранных дел четырех стран подготовят саммит лидеров Нормандии

В конце августа состоится встреча советников глав государств "нормандского формата", а в сентябре переговоры проведут министры иностранных дел "четверки", чтобы подготовить саммит на уровне президентов. Об этом заявил на совместной с главой МИД Германии Хайко Маасом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

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По его словам, все министры "Нормандской четверки" (России, Украины, Франции и Германии) настроены на переговоры и на данный момент нет никаких препятствий для встречи.

"Мы начали наши переговоры по вопросу "нормандского формата", по вопросу урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе … Сейчас мы готовимся к следующей встрече, сегодня мы обсудили пути подготовки к ней. У нас есть по состоянию на сейчас все основания говорить, что она состоится в полноценном четырехстороннем формате, и к нам присоединится министр иностранных дел РФ … Наш коллега – министр иностранных дел России Сергей Лавров – не выдвигает каких-либо дополнительных условий для проведения нашей встречи министров в сентябре ... Все четыре министра настроены на одно – чтобы эта встреча была содержательной, чтобы мы говорили по сути, а не топили проблему в дипломатии", – сказал Кулеба.

Он также заверил, что Украина никогда не пойдет на уступки в переговорах, которые подорвут нашу территориальную целостность и развитие демократии.

Отметим, что недавно состоялось заседание Трехсторонней контактной группы, на котором российская сторона выдвинула условие о пересмотре постановления Верховной Рады о назначении выборов в Украине. Речь идет о неназначении выборов на оккупированной части Донбасса. Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук рассказал об ультиматуме Кремля и отметил, что Россия попыталась сорвать переговоры и в том числе "нормандскую встречу".

Видео: Facebook / МИД Украины

Все подробности в спецтеме Встреча Нормандской четверки

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Нормандская четверка нормандский формат Дмитрий Кулеба

Источник: Сегодня

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