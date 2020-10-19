У политика пока негативный тест на COVID-19

Экс-премьер-министр Владимир Гройсман сообщил, что его супруга и сын заразились коронавирусом.

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Об этом политик сообщил у себя в Facebook.

По словам Гройсмана, его тест на COVID-19 "пока негативный".

Он также сообщил, что его близкие болеют COVID-19 с прошлой недели.

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Обращение Владимира Гройсмана. Источник: facebook.com/volodymyrgroysman

Чтобы никого не подвергать опасности, экс-премьер соблюдает режим самоизоляции и отменил все свои встречи и рабочие поездки. Он находится вместе с семьей.

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Напомним, ранее коронавирусная инфекция была обнаружена у пятого президента Петра Порошенко.

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