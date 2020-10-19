Экс-премьер-министр Владимир Гройсман сообщил, что его супруга и сын заразились коронавирусом.
Об этом политик сообщил у себя в Facebook.
По словам Гройсмана, его тест на COVID-19 "пока негативный".
Он также сообщил, что его близкие болеют COVID-19 с прошлой недели.
Чтобы никого не подвергать опасности, экс-премьер соблюдает режим самоизоляции и отменил все свои встречи и рабочие поездки. Он находится вместе с семьей.
Напомним, ранее коронавирусная инфекция была обнаружена у пятого президента Петра Порошенко.
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