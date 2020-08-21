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У Зеленского сын переболел коронавирусом

21 августа, 11:41

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Глава государства еще в июне сдавал тесты на COVID-19 вместе с детьми

Президент Владимир Зеленский во время сегодняшнего визита в Николаевскую область признался, что его сын переболел коронавирусом. Об этом он сказал на брифинге, отвечая на вопрос журналистов.

"Скажу откровенно, что этот COVID-19, это зараза. Другого слова и нет. Заболела моя жена и сын, кстати, тоже. И они вместе лечились в больнице. И если дети переносят это как дети – более менее нормально, только температура, – то взрослые переносят эту болезнь очень тяжело. Поэтому я всем желаю здоровья и очень прошу быть осторожными особенно сейчас, потому что люди перестали соблюдать любые карантинные меры, никто ничего не боится. Поверьте нашей семье – никто не боится, пока у тебя рядом кто-то не заболел. Болезнь полностью изматывает. На второй неделе у людей ощущение, что они умирают", – сказал он.

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Зеленский также отметил, что за прошедшие сутки зафиксировано больше двух тысяч новых зараженных коронавирусом.

"Мы уже на этой волне "за две тысячи". Она очень опасна … Увеличение количества больных для нас просто остановит полностью медицину и государство ничего не сможет сделать. Сейчас все зависит от людей … Никто не понимает, пока родной человек не заболеет – насколько тяжело выдержать это", – резюмировал президент.

Как сообщали новости "Сегодня", 12 июня стало известно, что жена Зеленского заразилась коронавирусом. По ее словам, заболевание у нее сначала протекало бессимптомно и чувствовала она себя хорошо. Первую леди госпитализировали в больницу в Киеве. Ей поставили диагноз – внегоспитальная двусторонняя полисегментарная пневмония средней степени тяжести. 3 июля стало известно, что она полностью оправилась от COVID-19.

В связи с заболеванием супруги Зеленский с детьми проверялся на коронавирус. В Офисе президента говорили, что ПЦР-тесты главы государства и его детей показали отрицательный результат.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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сын Владимир Зеленский коронавирус COVID-19

Источник: Сегодня

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