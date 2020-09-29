"Не вовремя": у Порошенко подтвердили коронавирус

Диагноз подтвердился за месяц до местных выборов

У пятого президента Украины Петра Порошенко обнаружена коронавирусная инфекция.

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Об этом он сообщил лично 29 сентября на странице в Facebook.

"Получил положительный тест на COVID. Не вовремя", – пишет Порошенко.

Экс-глава государства посетовал, что результаты анализов подтвердились перед его запланированной поездкой по регионам. Напомним, что в Украине идет избирательная кампания – 25 октября в стране пройдут местные выборы.

"С сегодняшнего дня лечусь дома. Надеюсь на скорейшее выздоровление и призываю всех украинцев беречь себя", – резюмировал Петр Порошенко.

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Где он мог заразиться и при каких обстоятельствах, а также о результатах теста на COVID-19 его супруги Марины не сообщается.

Напомним, что в прошлом месяце коронавирус подтвердился у главы партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко. Болезнь протекала тяжело – нардепа пришлось подключить к аппарату искуственной вентиляции легких, а температура Тимошенко держалась на отметке 39. 11 сентября стало известно, что она вылечилась.

Также ранее стало известно, что COVID-19 перенесли жена действующего президента Елена Зеленская и его сын Кирилл. Причем первая леди была госпитализирована с двусторонней полисегментарной пневмонией средней степени.

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