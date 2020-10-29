Гетманцев: У нас впервые президент, который не крадет – это чудо для Украины

Государственная система упирается, но новая власть начала изменения в стране с себя

Владимир Зеленский за более чем год своего президентства много чего не успел сделать, что обещал на выборах, но есть один большой плюс – он не замечен в коррупции, что для Украины можно назвать чудом.

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Об этом рассказал в интервью изданию "ГОРДОН" народный депутат от "Слуги народа", глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

"У нас впервые президент, который не крадет. Для этой страны это чудо! У нас впервые спикер, который не крадет и не решает "шкурняки" в парламентских кулуарах. У нас более-менее порядочные министры. Мы с головы начинаем выздоровление всей системы", – сказал он.

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Также Гетманцев согласился, что сложно бороться с системой, которая упирается всеми силами против изменений.

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"Мы не предполагали, что система окажется настолько сильной. Мы думали как? Придет Зеленский, скажет: "Мы не крадем" и все, по всей вертикали пройдет сигнал: "Все, больше никто не крадет". Люди приходят и говорят: "Мы за новую власть", а потом их ловят на взятке. Единственный выход: исправлять свои ошибки и работать. Система очень сильна, и она не только в государстве. Но и мы не сдадимся", – подчеркнул нардеп.

Он добавил, что первые ощутимые результаты в борьбе с коррупцией, изменением нынешней системы, должны быть лет через пять.

Как сообщали новости "Сегодня", ранее Зеленский обратился к своей команде. Он призвал "слуг народа" активно работать и бороться для изменения страны, но "не ныть, не жаловаться и не скрываться" от ответственности.

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Видео: president.gov.ua

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