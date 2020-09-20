"Жестко хочу сказать всем": Зеленский обратился к своей команде

Президент Владимир Зеленский призвал членов своей команды активно работать и бороться для изменения страны, но "не ныть, не жаловаться и не скрываться" от ответственности.

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Об этом говорится в его обращении, которое было опубликовано 20 сентября на президентском Telegram-канале.

"Давайте показывать людям, что мы готовы работать и бороться. Бороться за то, чтобы, вопреки традиционным заговорам, получить еще одну возможность обнулить старые "серые элиты" на местах. Это, конечно, очень трудно. Потому что любая радикальная смена правил игры – это прежде всего ответственность. За себя и за свою команду", – заявил Зеленский, отметив сложность преодоления "сопротивления старых ярых коррупционеров на местах", но не став называть конкретные фамилии.

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Президент также призвал разрушить укоренившуюся в стране социальную установку, согласно которой "коррумпированному меньшинству закон не писан, а большинству – нищета, несправедливость, обман".

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Он вновь подчеркнул важность умения не сдаваться, потому что настоящие изменения не могут произойти "без выигрыша, без победы, без веры в себя", но при этом признал наличие ошибок, которые были совершены властью во время его президентства – "в людях, в кандидатах, в депутатах".

При этом Зеленский назвал сильной чертой характера умение признавать и исправлять свои ошибки, после чего – двигаться вперед.

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Кроме того, глава государства утверждает, что он всегда старается давать ход прогрессивным изменениям, а людям – шанс, и, кроме того, стремится работать с теми, кто работает и отвечает за сделанное.

"Берите и делайте. И отвечайте. Поэтому прямо и жестко хочу сказать всем своим. Прекращайте отказываться от ответственности. Прекращайте стелить себе соломку на случай чего-то непредвиденного. Прекращайте готовить себе оправдание на будущее. У вас достаточно времени, чтобы доказать свою эффективность. Просто нужно работать в режиме "24/7" и постоянно доказывать людям свою полезность", – резюмировал глава государства.

Напомним, ранее в этом году Зеленский пригрозил народным депутатам роспуском Верховной Рады и досрочными выборами, если они откажутся выполнять свои предвыборные обещания.

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