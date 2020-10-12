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Зеленский рассмеялся на вопрос о падении рейтингов: видео

12 октября, 13:10

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Президент не верит в падение своей популярности среди украинцев

Президент Владимир Зеленский не считает, что рейтинг его поддержки среди украинцев после победы на президентских выборах в прошлом году сильно снизился.

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Об этом он заявил во время интервью "ВВС Украина".

"Вы пришли к власти с 73% голосов во втором туре против Порошенко. Сейчас ваши рейтинги, согласно опросам, составляют около 35%. Вы потеряли очень большую поддержку за полтора года", – сказал журналист Стивен Сакур.

Зеленский достаточно оригинально отреагировал на эту реплику – рассмеялся и стал хлопать в ладоши. Он сказал, что не переживает насчет своих рейтингов, а также отметил, что в первом туре президентских выборов у него тоже было 33% поддержки.

Также президент уверен в том, что люди, которые доверяли ему раньше, не изменили своего мнения.

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Ранее в этом году глава Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко объяснил в интервью сайту "Сегодня" причину высокой поддержки Владимира Зеленского.

Напомним, что в прошлом месяце Фонд "Украинская политика"/UP Foundation составил рейтинг самых влиятельных украинцев, который возглавил Владимир Зеленский.

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