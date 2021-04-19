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Германия поддержала Украину, но вводить санкции против агрессивной России не спешит

19 апреля, 21:38

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Нужно предотвратить непредвиденные события из-за военного развертывания, говорит Хайко Маас

Глава МИД Германии Хайко Маас потребовал от России прекратить провокации на границе с Украиной.

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Об этом немецкий дипломат написал в Twitter после видеоконференции глав МИД стран Евросоюза.

"Сейчас мы тесно поддерживаем наших украинских партнеров. Москва должна перейти от провокаций к сотрудничеству. Территориальная целостность Украины не обсуждается, это было четко сказано в беседе с Дмитрием Кулебой", – написал Маас.

А на пресс-конференции после переговоров глав МИД стран ЕС, говоря о предложенном Кулебой плане по сдерживанию России, Маас заметил:

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"Я пока не могу сказать, что последует за теми предложениями, которые он сделал. Думаю, что сейчас речь идет о том, чтобы предотвратить непредвиденные события из-за военного развертывания, наблюдаемого там, которые могут запустить спираль эскалации".

Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба предложил Европейскому Союзу план сдерживания нарастающей военной угрозы со стороны России – нужно вводить секторальные санкции.

Также ранее сообщалось, что представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил: на границе с Украиной размещены более 150 тысяч российских военных – это беспрецедентное количество, что создает риск дальнейшей эскалации.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Новое обострение в войне с Россией

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Россия Германия санкции санкции против России Дмитрий Кулеба Хайко Маас

Источник: Сегодня

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