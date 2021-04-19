Германия поддержала Украину, но вводить санкции против агрессивной России не спешит

Глава МИД Германии Хайко Маас потребовал от России прекратить провокации на границе с Украиной.
Об этом немецкий дипломат написал в Twitter после видеоконференции глав МИД стран Евросоюза.
"Сейчас мы тесно поддерживаем наших украинских партнеров. Москва должна перейти от провокаций к сотрудничеству. Территориальная целостность Украины не обсуждается, это было четко сказано в беседе с Дмитрием Кулебой", – написал Маас.
А на пресс-конференции после переговоров глав МИД стран ЕС, говоря о предложенном Кулебой плане по сдерживанию России, Маас заметил:
"Я пока не могу сказать, что последует за теми предложениями, которые он сделал. Думаю, что сейчас речь идет о том, чтобы предотвратить непредвиденные события из-за военного развертывания, наблюдаемого там, которые могут запустить спираль эскалации".
Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба предложил Европейскому Союзу план сдерживания нарастающей военной угрозы со стороны России – нужно вводить секторальные санкции.
Также ранее сообщалось, что представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил: на границе с Украиной размещены более 150 тысяч российских военных – это беспрецедентное количество, что создает риск дальнейшей эскалации.
Все подробности в спецтеме Новое обострение в войне с Россией
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