Німеччина підтримала Україну, але вводити санкції проти агресивної Росії не квапиться

Потрібно запобігти непередбачуваним подіям через військове розгортання, каже Гайко Маас

Глава МЗС Німеччини Гайко Маас зажадав від Росії припинити провокації на кордоні з Україною.

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Про це німецький дипломат написав у Twitter після відеоконференції глав МЗС країн Євросоюзу.

"Зараз ми тісно підтримуємо наших українських партнерів. Москва повинна перейти від провокацій до співпраці. Територіальна цілісність України не обговорюється, це було чітко сказано в розмові з Дмитром Кулебою", – написав Маас.

А на прес-конференції після переговорів глав МЗС країн ЄС, кажучи про запропонований Кулебою план стримування Росії, Маас зауважив:

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"Я поки не можу сказати, що послідує за тими пропозиціями, які він зробив. Думаю, що зараз мова йде про те, щоб запобігти непередбачуваним подіям через військове розгортання, що спостерігається там, які можуть запустити спіраль ескалації" .

Нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба запропонував Європейському Союзу план стримування наростаючої військової загрози з боку Росії – потрібно вводити секторальні санкції.

Також раніше повідомлялося, що представник Євросоюзу із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель заявив: на кордоні з Україною розміщені понад 150 тисяч російських військових – це безпрецедентна кількість, що створює ризик подальшої ескалації.

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