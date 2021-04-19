Украина предложила ЕС план, как угомонить Россию

Глава МИД Украины принял участие в заседании Совета по иностранным делам Евросоюза и озвучил там важное предложение

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба предложил Европейскому Союзу план сдерживания нарастающей военной угрозы со стороны России – нужно вводить секторальные санкции.

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Об этом он написал в Twitter.

Глава МИД Украины принял участие в заседании Совета по иностранным делам Евросоюза.

"Я проинформировал коллег об опасном курсе России на обострение. Я предложил пошаговый план действий для сдерживания дальнейшей эскалации РФ. Ключевой элемент: подготовка нового пакета секторальных санкций. Индивидуальных уже недостаточно", – заявил Кулеба.

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Фото: МИД Украины

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