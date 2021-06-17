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Филиал Бессарабки! Геращенко и Гришина поругались из-за цветов в Раде (фото)

17 июня 2021 16:54

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Нардеп Гришина получила на день рождение от коллег цветы, но это не понравилось Геращенко

Юлия Гришина получила цветы от своих коллег в Верховной Раде. Коллаж: "Сегодня"

Юлия Гришина получила цветы от своих коллег в Верховной Раде. Коллаж: "Сегодня"

Народный депутат Юлия Гришина получила в день рождение цветы от своих коллег – ее буквально "завалили" букетами.

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Как написала нардеп в Telegram-канале, это не понравилось депутату Ирине Геращенко, которая призвала не превращать парламент в "историческую филию Бессарабки".

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"Ирина Геращенко второй день не может успокоиться по поводу цветов, подаренных вчера мне в честь дня рождения депутатами разных фракций! Кричит, что нужно запретить заносить цветы в зал. Предлагаю коллеге успокоиться и начать с себя. И не забыть запретить носить букеты по залу своему шефу", – написала Гришина.

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Также недавно половина депутатов фракции "Голос" объявили о недоверии руководству этой политической силы и даже хотят отозвать депутатский мандат главы партии Киры Рудык.

Как известно, ранее из "Голоса" ушел Святослав Вакарчук:

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