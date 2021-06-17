Філія Бессарабки! Геращенко і Гришина посварилися через квіти в Раді (фото)

Нардеп Гришина отримала на день народження від колег квіти, але це не сподобалося Геращенко

Народний депутат Юлія Гришина отримала в день народження квіти від своїх колег – її буквально "завалили" букетами.

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Як написала нардеп в Telegram-каналі, це не сподобалося депутату Ірині Геращенко, яка закликала не перетворювати парламент у "історичну філію Бессарабки".

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"Ірина Геращенко другий день не може заспокоїтися щодо квітів, подарованих вчора мені в честь дня народження депутатами різних фракцій! Кричить, що потрібно заборонити заносити квіти в зал. Пропоную колезі заспокоїтися і почати з себе. І не забути заборонити носити букети по залу своєму шефу", – написала Гришина.

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Також нещодавно половина депутатів фракції "Голос" оголосили про недовіру керівництву цієї політичної сили і навіть хочуть відкликати депутатський мандат глави партії Кіри Рудик.

Як відомо, раніше з "Голосу" пішов Святослав Вакарчук: