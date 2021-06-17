Русский
$ 27,03
32,77
  1. Влада

Філія Бессарабки! Геращенко і Гришина посварилися через квіти в Раді (фото)

17 червня 2021 16:54

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Нардеп Гришина отримала на день народження від колег квіти, але це не сподобалося Геращенко

Народний депутат Юлія Гришина отримала в день народження квіти від своїх колег – її буквально "завалили" букетами.

Реклама

Як написала нардеп в Telegram-каналі, це не сподобалося депутату Ірині Геращенко, яка закликала не перетворювати парламент у "історичну філію Бессарабки".

Читайте також:

У Верховній Раді виступ Потураєва спровокував бійку (відео)

"Ірина Геращенко другий день не може заспокоїтися щодо квітів, подарованих вчора мені в честь дня народження депутатами різних фракцій! Кричить, що потрібно заборонити заносити квіти в зал. Пропоную колезі заспокоїтися і почати з себе. І не забути заборонити носити букети по залу своєму шефу", – написала Гришина.

Не пропусти!
Україна – Північна Македонія: відео голів та огляд другого матчу Шевченка на Євро-2020
Боротьба Андрія Ярмоленка в матчі з Північною Македонією
Реклама

Також нещодавно половина депутатів фракції "Голос" оголосили про недовіру керівництву цієї політичної сили і навіть хочуть відкликати депутатський мандат глави партії Кіри Рудик.

Як відомо, раніше з "Голосу" пішов Святослав Вакарчук:

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

"Є тільки одне побоювання": Зеленський про зустріч Байдена і ПутінаВлада
У Зеленського хочуть звільнити Авакова – ЗМІ дізналися подробиці
У Зеленського хочуть звільнити Авакова – ЗМІ дізналися подробиціВлада
Рада може провести термінове засідання: у
Рада може провести термінове засідання: у "Слузі народу" назвали єдине питанняВлада
Зеленський призначив нового дитячого омбудсмена замість Кулеби
Зеленський призначив нового дитячого омбудсмена замість КулебиВлада
Зеленський дорікнув Путіну: Ніколи не чув, щоб президент РФ говорив українською
Зеленський дорікнув Путіну: Ніколи не чув, щоб президент РФ говорив українськоюВлада
Путін і Байден зустрілися у Женеві – перші кадри
Путін і Байден зустрілися у Женеві – перші кадриВлада

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти