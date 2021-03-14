"Это живой организм": Яценюк рассказал о восстановлении партийной деятельности

Лидер партии "Народный фронт", премьер-министр Украины в 2014-2016 годах Арсений Яценюк заявил, что пока нет активной политической стадии с точки зрения выборов, но партия будет развиваться.

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В "Субботнем интервью" на "Радио Свобода" он заявил, что сейчас ведется работа по восстановлению полноценной партийной деятельности, передает пресс-служба партии "Народный фронт".

"Людей собираем, восстанавливаем партийную деятельность. Партия – это же живой организм", – сказал Яценюк.

По его словам, уже очень скоро "Народный фронт" будет готов к выборам.

"Сейчас сказать, что, вы знаете, у нас сейчас партия на ходу, у нас сейчас 20% рейтинга, мы готовы к выборам, – нет, мы сегодня не готовы. Но завтра мы будем готовы к выборам", – сказал он.

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Яценюк напомнил, что его политическая команда неоднократно доказывала, что умеет выигрывать.

"В 2010 году на президентских выборах я пришел четвертым. В 2010-м были местные выборы, мы уже пришли третьими. В 2012-м мы пришли вторыми, но первой оппозиционной партией – тогда, когда мы объединились с "Батькивщиной". В 2014-м мы пришли первые. То есть есть история. Эта история постепенно доказывала, что когда мы беремся за работу, мы умеем ее делать. Без проигрышей не бывает выигрышей", – отметил политик.

Арсений Яценюк напомнил, что был премьер-министром, когда Россия начала войну с Украиной: "Это вообще исторический шанс, единицы в мире имели возможность бороться за свою страну и помогать стране в тяжелое для нее время".

Он отметил, что его политическая деятельность зависит от очень многих факторов.

"Осталось у меня желание завершить то, что я начал? Осталось ли у меня желание начать новое? Конечно. Если политическая судьба определит, что это необходимо реализовывать, и даст еще одну возможность – конечно, я это буду делать. Потому что я знаю, как это делать, и я знаю, с кем это делать", – резюмировал Яценюк.

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Ранее Арсений Яценюк заявил, что нужно провести аудит выполнения Минских договоренностей и четко заявить, что "Минск" в той форме, в которой он написан, не выполняется Россией.

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