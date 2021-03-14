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"Це живий організм": Яценюк розповів про відновлення партійної діяльності

14 березня, 14:18

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Скоро партія "Народний фронт" буде готова до виборів

Лідер партії "Народний фронт", прем’єр-міністр України в 2014-2016 роках Арсеній Яценюк заявив, що наразі немає активної політичної стадії з погляду виборів, але партія розвиватиметься.

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У "Суботньому інтерв’ю" на "Радіо Свобода" він заявив, що нині ведеться робота з відновлення повноцінної партійної діяльності, передає пресслужба партії "Народний фронт".

"Людей збираємо, відновлюємо партійну діяльність. Партія – це ж живий організм", – сказав Яценюк.

За його словами, вже дуже скоро "Народний фронт" буде готовий до виборів.

"Зараз сказати, що, ви знаєте, у нас зараз партія на ходу, у нас зараз 20% рейтингу, ми готові до виборів, – ні, ми сьогодні не готові. Але завтра ми будемо готові до виборів", – сказав він.

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Яценюк нагадав, що його політична команда неодноразово доводила, що вміє вигравати.

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"У 2010 році на президентських виборах я прийшов четвертим. У 2010-му були місцеві вибори, ми вже прийшли третіми. У 2012-му ми прийшли другими, але першою опозиційною партією – тоді, коли ми об’єдналися з "Батьківщиною". У 2014-му ми прийшли перші. Тобто є політична історія. Ця історія поступово доводила, що коли ми беремося за роботу, ми вміємо її робити. Без програшів не буває виграшів", – зазначив політик.

Арсеній Яценюк нагадав, що був прем’єр-міністром, коли Росія розпочала війну з Україною: "Це взагалі історичний шанс, одиниці в світі мали можливість боротися за свою країну і допомагати країні в найтяжчий для неї час".

Він зауважив, що його політична діяльність залежить від дуже багатьох факторів.

"Чи залишилося в мене бажання завершити те, що я розпочав? Чи залишилося в мене бажання розпочати нове? Звичайно. Якщо політична доля визначить, що це треба реалізовувати, і дасть ще одну можливість – звичайно, що я це буду робити. Тому що я знаю, як це робити, і я знаю, з ким це робити", – резюмував Яценюк.

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Раніше Арсеній Яценюк заявив, що потрібно провести аудит виконання Мінських домовленостей і чітко заявити, що "Мінськ" у тій формі, в якій він написаний, не виконується Росією.

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