Яценюк: Надо честно говорить – "минский формат" выполнил свою функцию

"Минск" в той форме, в которой он сегодня написан, не выполняется именно Россией

Нужно провести аудит выполнения Минских договоренностей и четко заявить, что "Минск" в той форме, в которой он написан, не выполняется Россией.

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Об этом, как сообщает пресс-служба партии "Народный фронт", заявил ее лидер, премьер-министр Украины в 2014-2016 годах Арсений Яценюк в "Субботнем интервью" на Радио Свобода.

"Минский формат выполнил свою функцию. Его функция была – это соглашение о прекращении огня. Надо честно говорить", – сказал он.

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Необходимо четко заявить о том, что "Минск" в той форме, в которой он сегодня написан, не выполняется именно Россией, убежден Арсений Яценюк.

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"Здесь нужно что-то вроде аудита Минских договоренностей. Надо взять постоянных членов Совета безопасности ООН на свою сторону. На весь мир показать: вот что сделала Украина, вот что не сделала Россия. Вот наше обращение к России, мы пункты видим", – говорит он.

Ключевым Арсений Яценюк назвал компонент безопасности.

"Россия должна убраться со своими войсками с территории Украины. Это номер один. Не пудрите нам мозги формулами Штайнмайера, какими-то общественными организациями с привлечением "людей из Донбасса". Это все российские ФСБ-шные ловушки. Вы убираетесь с территории Украины – дальше мы будем решать вопрос, каким образом восстанавливать нашу территориальную целостность", – говорит политик.

Лидер "Народного фронта" также предостерег президента Зеленского от встреч с главами государств-участников Нормандского формата отдельно, о чем тот объявлял ранее: "Это не вина Зеленского, что он не может собрать Нормандский формат, Россия блокирует формат. И у него существуют идея встречаться отдельно с главами государств-участников Нормандского формата, – этого нельзя делать. Это вообще российская ловушка".

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"Россия хочет прямых контактов между Украиной и РФ, чтобы "убрать" немцев, французов и не допустить американцев, – и постепенно поглотить Украину", – отметил Арсений Яценюк.

Напомним, ранее Арсений Яценюк предложил инициировать саммит союзников из "Группы семи" для создания нового формата переговоров с Россией.

Все подробности в спецтеме Встреча Нормандской четверки

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