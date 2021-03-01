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Аваков может стать премьером? Министр прокомментировал слухи

1 марта, 22:25

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Глава МВД рассказал о собственных премьерских амбициях

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков не собирается идти в премьер-министры, тем более, что он сам не видит для этого объективных причин.

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Об этом он заявил в интервью одному из украинских телеканалов.

"Почему я должен иметь такие претензии? Я что, выиграл выборы? Моя партия пришла номером 1 или номером 2? Выборы выиграл Зеленский, его партия пришла номер 1. Вопрос о премьерстве – это вопрос того, кто выиграл на выборах. Вот так я к этому отношусь", – сказал Аваков.

Он также признался, что находит для себя мотивацию работать в Министерстве внутренних дел и что ему "это ок". Кроме того, Аваков признался, что ему не поступало соответствующих предложений от президента Владимира Зеленского.

Стоит отметить, что ранее некоторые Telegram-каналы писали о том, что Зеленский может предложить Арсену Авакову стать главой правительства.

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Напомним, что Арсен Аваков возглавляет МВД уже дольше семи лет – он был назначен министром еще в феврале 2014 года, попав в первое правительство Арсения Яценюка.

Как мы уже писали, Аваков поддержал закрытие в Украине каналов "112", ZIK и NewsOne.

Видео: Сегодня

Также сообщалось о том, что в 2020 году Арсен Аваков попал под санкции России.

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МВД Арсен Аваков премьер-министр
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