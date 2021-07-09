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"Каждую пятницу я в го*но": реакция Сети на Юрченко под кайфом на "Мустанге"

9 июля 2021 14:49

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Экспертиза уже подтвердила догадки пользователей Сети, что депутат был за рулем под наркотиками

Юрченко попал в ДТП - оказывается, был под кайом. Коллаж "Сегодня"

Юрченко попал в ДТП - оказывается, был под кайом. Коллаж "Сегодня"

После скандального ДТП во Львове, где нардеп Александр Юрченко еще и напал на другого водителя, в Сети в один голос требуют справедливого наказания для народного избранника. Мы собрали подборку реакция украинцев.

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Пользователи Сети отмечают участившиеся случаи вождения под наркотиками среди народных избранников и говорят, что, судя по всему, "в нынешнем созыве коньяк пить не модно".

"Интересно, Саша, откуда у тебя "Мустанг"? До избрания в Раду хлеб без соли доедал и пиво с магазинов крал".

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"Есть такая песня "Каждую пятницу я в го*но". Народный депутат Юрченко решил не ждать пятницы и начал все в четверг".

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"Вот так у нас живут "слуги урода". В этой истории радует только то, что обошлось без человеческих жертв … Надеюсь все же на этот раз резонанс и разглашение не даст "баблу" и коррупции закрыть рот справедливому наказанию".

Народный депутат Гео Лерос обратился к президенту Владимиру Зеленскому, напомнив, что тот обещал посадить Юрченко за предыдущие грехи.

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Как сообщали новости "Сегодня", оказалось, что нардеп Юрченко был под наркотиками во время ДТП – это подтвердила экспертиза. Он отрицал выводы врачей и отказался подписывать протокол.

Все подробности в спецтеме В Украине произошло ДТП: фото/видео и подробности

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