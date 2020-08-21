"Это не первые санкции, мы их пройдем": Беларусь официально обратилась к ЕС

Европейский Союз договорился о введении санкций против Беларуси. Однако в Минске призвали Европу отказаться от политического и финансового давления и наоборот – помочь Беларуси.

Реклама

Об этом заявил министр иностранных дел этой страны Владимир Макей.

"Коллеги, министры иностранных дел стран ЕС, обращаюсь к вам в связи с вашими многочисленными заявлениями в отношении моей страны. Вы прекрасно знаете меня, знаете Беларусь и белорусов. Сейчас не XVIII век, не 2010 и даже не 2015 год. Республика Беларусь – уже реальность. Реальность для Европы, реальность для Евросоюза, реальность для каждой из ваших стран. Поэтому призываю жить, контактировать и взаимодействовать с этой реальностью", – говорится в заявлении министра, которой опубликовано на странице МИД Беларуси в Facebook.

Макей отметил, что ЕС всегда при первой же возможности сразу призывает к санкциям в отношении Беларуси.

"Это не первые санкции в нашей истории. И наша история на этом не закончится. Мы их пройдем так же, как и предыдущие. Результат их действия вам известен. Все вместе мы точно потеряем время. Потеряем ритм, который нужен нашим странам и обществам, тем более в современном быстром мире", – сказал министр.

Реклама

Читайте также: Санкции ЕС против Лукашенко под угрозой срыва – СМИ

В тренде Зеленский о смерти Бориса Патона: Ушел великий украинец

При этом он намекнул на ответные действия Беларуси в качестве реакции на европейский санкции.

"У нас сейчас сложная ситуация. Но какая из ваших стран не проходила болезненные этапы национального взросления? Дайте и нам его пройти. Лучше с вашей помощью, но без попыток принуждения с использованием политических, финансовых и других очевидных рычагов. Прошу простить, но мы не сможем это рассматривать иначе, как недоброжелательные действия, наносящие ущерб суверенитету Республики Беларусь, и не сможем это оставлять без противодействия. Но я все еще верю в возможности и перспективы нормальных, добрососедских, цивилизованных межгосударственных отношений между нашими странами. Потому что это в интересах всех: и Беларуси, и Европы, и всей Евразии. Прошу задуматься об этом без эмоций", – обратился к Евросоюзу Макей.

Как сообщали новости "Сегодня", 19 августа состоялся саммит лидеров страны-членов Евросоюза по белорусскому кризису. Итоги заседания неутешительны для Минска – Лукашенко назвали нелегитимным и согласились на санкции.

Однако появился один любопытный нюанс: европейский журналист Рикард Йозвяк сообщил, что Греция и/или Кипр могут не дать финальный "зеленый свет" санкциям в отношении Беларуси, пока ЕС не даст "зеленый свет" санкциям в отношении Турции.

Реклама

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама