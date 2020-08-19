Лукашенко доигрался: ЕС введет санкции против Беларуси

Европа не первый день предупреждала Лукашенко о последствиях

Европейский Союз накануне уже начал составлять черный список окружения президента Беларуси Александра Лукашенко, а по итогам сегодняшней видеоконференции стран-членов ЕС принято решение о введении санкций против Беларуси.

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Об этом заявил на брифинге председатель Европейского совета Шарль Мишель, передает "Европейская правда".

"Мы твердо поддерживаем право белорусского народа определять свою судьбу, и ЕС вскоре введет санкции против значительного числа лиц, ответственных за насилие, репрессии и мошенничество с выборами", – заявил он.

Шарль Мишель также озвучил решение по выборам в Беларуси.

"Мы хотим послать четкий месседж: ЕС солидарен с белорусским народом, и мы не воспринимаем безнаказанность. Выборы 9 августа не были ни свободными, ни честным и не соответствовали международным стандартам. Мы не признаем результатов, представленных белорусскими властями. Народ Беларуси заслуживает лучшего", – сказал председатель Европейского совета.

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Напомним, сегодня во время видеоконференции с участием стран-членов ЕС глава Европарламента призвал ввести санкциях против Беларуси. Давид-Мария Сассоли также выразил опасения насчет усиления репрессий и военного вмешательства.

А тем временем сам Лукашенко резко ответил на призывы Запада ввести санкции. Он напомнил европейцам о беспорядках во Франции и США, чтобы они занялись своими протестами против коронавирусной изоляции, а не смотрели на Беларусь.

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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