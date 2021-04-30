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Если Россия сейчас открыто нападет на Украину, на ее экономике можно ставить крест – Данилюк

30 апреля, 22:46

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Если Россия начнет открытую агрессию против Украины – на ее экономике можно ставить крест, хотя и не сразу.

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Об этом в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" заявил министр финансов Украины (2016-2018) Александр Данилюк.

"Когда Путин на прошлой неделе выступал перед Советом Федерации он говорил: мы сами себе будем обозначать красные линии. Я не знаю, что он имел в виду, но это была агрессивная такая фраза: не лезьте в наши дела, мы сами все будем определять. Никто не испугался. Вместо этого Соединенные Штаты обозначили свои красные линии, и сейчас это сделал Европарламент. Абсолютно понятно, что если Россия начнет агрессию, то на их экономике можно ставить крест, хотя не сразу ", – сказал он.

По его словам, уже очень скоро экономика РФ может быть убитой.

"Поэтому думаю, что именно поэтому Кремль принял это решение (речь идет о резолюции, которая регламентирует меры в отношении России, если она конфликтует с Украиной – Ред.) очень серьезно", – отметил Данилюк.

Согласно резолюции Европарламента, в случае обострения военных действий Евросоюз обязывается остановить импорт нефти и газа из РФ, отключить Россию от платежной системы SWIFT, заморозить европейские активы представителей российской власти и олигархов и запретить им въезд на территорию стран ЕС.

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