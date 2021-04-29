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Отключат от SWIFT и прекратят импорт нефти. Как Европарламент накажет Россию за Украину

29 апреля, 16:24

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Евродепутаты приняли резолюцию с планом действий на случай полномасштабного наступления РФ на Украину

Если Россия начнет военное наступление на Украину, Евросоюз должен немедленно отключить РФ от платежной системы SWIFT, остановить импорт российской нефти и газа, а также заморозить все активы и запретить въезд приближенным к властям олигархам и их семьям.

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Об этом говорится в резолюции, принятой Европарламентом 29 апреля.

Документ "О России, деле Алексея Навального, наращивании ее военной мощи на границе с Украиной и российском нападении на Чешскую Республику" был одобрен голосами 548 европарламентариев при 25 проголосовавших "против".

Резолюция содержит следующие требования к РФ:

  • вывести войска из Донбасса и вернуть Украине контроль над оккупированным Крымом и Севастополем;
  • обеспечить свободу судоходства и транзита через Керченский пролив к портам Азовского моря;
  • выполнять Минские соглашения и конструктивно участвовать в Нормандском процессе и Трехсторонней контактной группе.

От Евросоюза депутаты требуют остановить строительство газопровода "Северный поток – 2" и атомных электростанций "Росатомом".

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Кроме того, подписанты требуют привлечь к международной уголовной ответственности российских чиновников, "действия или бездействие которых привели к военным преступлениям в Украине".

Также документ содержит и другие требования к России, не связанные с Украиной: немедленно освободить оппозиционера Алексея Навального и всех задержанных во время протестов в его поддержку, расследовать его отравление и организованно выслать из стран ЕС российских дипломатов из-за дипломатического скандала в связи со взрывом склада оружия в чешской Врбетице.

Напомним, с инициативой отключить РФ от SWIFT ранее выступил глава Европейской народной партии в Европарламенте Манфред Вебер.

Чем это грозит российской экономике, читайте в материале на сайте "Сегодня".

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