Якщо Росія зараз відкрито нападе на Україну, на її економіці можна ставити хрест – Данилюк

Якщо Росія розпочне відкриту агресію проти України – на її економіці можна ставити хрест, хоча і не одразу.

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Про це в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" заявив міністр фінансів України (2016-2018) Олександр Данилюк.

"Коли Путін минулого тижня виступав перед Радою Федерації він казав: ми самі собі будемо окреслювати червоні лінії. Я не знаю, що він мав на увазі, але це була агресивна така фраза: не лізьте в наші справи, ми самі все визначатимемо. Ніхто не злякався. Замість цього Сполучені Штати окреслили свої червоні лінії, і зараз це зробив Європарламент. Абсолютно зараз зрозуміло, що якщо Росія розпочне агресію, то на їхній економіці можна ставити хрест, хоча не одразу", – сказав він.

За його словами, вже дуже скоро економіка РФ може бути вбитою.

"Тому думаю, що саме тому Кремль сприйняв це рішення (мова йде про резолюцію, яка регламентує заходи щодо Росії, якщо вона конфліктує з Україною – Ред.) дуже серйозно", – зазначив Данилюк.

За резолюцією Європарламенту, в разі загострення військових дій Євросоюз зобов'язується зупинити імпорт нафти і газу з РФ, відключити Росію від платіжної системи SWIFT, заморозити європейські активи представників російської влади і олігархів і заборонити їм в'їзд на територію країн ЄС.