Эскалация уже уменьшилась – Зеленский о риске вторжения РФ в Украину в ближайшее время

Пока ничего нельзя гарантировать, ведь в 2014 году никто совсем не ожидал со стороны России такие шаги, считает президент

/ Фото: president.gov.ua

Эскалация на Донбассе уже уменьшилась, и маловероятно, что Россия будет совершать дальнейшие шаги.

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Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами на всеукраинском форуме "Украина 30. Безопасность страны".

"На сегодняшний день, после того, что возможная эскалация могла бы быть, я считаю, что это остановилось. Здесь никто и ничего не может гарантировать, потому что в 2014 году никто совсем не ожидал со стороны России такие шаги... Но то, что мы видим, что вероятная эскалация уменьшилась за последний месяц, это точно ... Будем верить, что войны дальше не будет", – сказал президент.

Ранее президент Владимир Зеленский во время поездки к военным под Крым рассказал, что не исключено появление нового переговорного формата по Донбассу параллельно "нормандским" и "минским" переговорам.

Как сообщали новости "Сегодня", недавно ВСУ провели учения вблизи Крыма, где тренировались отбивать танковый прорыв условного противника.

Все подробности в спецтеме Новое обострение в войне с Россией