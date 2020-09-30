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Еще одна нардеп заразилась коронавирусом

30 сентября, 18:37

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

В Верховной Раде уже около дюжины заболевших COVID-19

Член комитета Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики, мажоритарщица, прошедшая по 66-му округу (Малин Житомирской области), член парламентской фракции "Слуга народа" Татьяна Грищенко заболела COVID-19.

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Об этом 30 сентября сообщает нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

Напомним, днем ранее пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко заразился коронавирусом COVID-19. В тот же день стало известно о положительных результатах лидера фракции "Голос" Киры Рудик и нардепа из "Слуги народа", многократного чемпиона мира и Европы по борьбе Жана Беленюка. Оба сообщили о легком течении болезни.

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Жан Беленюк заразился коронавирусом Видео: Instagram

Также сайт "Сегодня" сообщал, что спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков отменил два ближайших заседания парламента, поскольку коронавирус был обнаружен у 10 человек, однако в это число не вошла Татьяна Грищенко.

Депутатские фракции предложили четверг и пятницу (1 и 2 октября) определить комитетскими днями, чтобы ограничить количество людей в одном помещении. Спикер напомнил, что заседания комитетов могут проходить в онлайн-режиме.

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Верховная Рада нардеп коронавирус слуга народа COVID-19
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