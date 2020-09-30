Рада отменила два своих заседания, коронавирус обнаружен у 10 человек

Разбушевавшийся в Украине коронавирус добрался и до парламента. Только за последние несколько дней там заболели COVID-19 10 человек. В связи с этим Верховная Рада приняла решение отменить 1 и 2 октября пленарные заседания.

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Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков сообщил, что за вчера-позавчера заболело большое количество людей в парламенте.

"Во-первых, я бы хотел ко всем обратиться одеть маски. Вы выступаете – тогда снимаете. А так у вас такое чувство, что нет коронавируса. Большое количество людей заболело в зале (сессионном), большое количество – в аппарате Верховной Рады. За последние несколько дней – до 10 человек заболели", – сказал Разумков.

Он отметил, что депутатские фракции предложили четверг и пятницу определить комитетскими днями, чтобы ограничить количество людей в одном помещении. Спикер напомнил, что заседания комитетов могут проходить в онлайн-режиме.

Депутаты поддержали 278 голосами отмену пленарных заседаний в четверг и пятницу.

Как сообщали новости "Сегодня", у бывшего соратника Луценко пятого президента Украины Петра Порошенко подтвердили коронавирус. По его словам, ему пришлось отменить поездки по Украине и теперь он на больничном.

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Также заболел и "слуга народа" Жан Беленюк. Смотрите его видеообращение:

Жан Беленюк заразился коронавирусом Видео: Instagram

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