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Ермак вылечился от COVID-19

23 ноября, 10:30

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Теперь помощник Зеленского приступает к работе в обычном режиме

Глава Офиса президента Андрей Ермак вылечился от коронавируса – тест на "ковид" дал отрицательный результат.

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Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Чиновник находился в больнице две недели.

"Коронавирус позади – тест показал отрицательный результат. Приступаю к работе в обычном режиме. Друзья, еще раз прошу всех относиться ответственно к мерам безопасности. Здоровья вам и вашим близким", – написал Ермак.

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Милованова назначили советником Ермака

Как сообщали новости "Сегодня", 9 ноября Ермак заявил, что у него коронавирус. Спустя пару дней, 12 ноября, стало известно, что он и президент Владимир Зеленский попали в больницу. Лечились они в Феофании. Главврач даже рассказывал, сколько там стоят сутки лечения.

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А пока Ермак был на больничном, от него ушел советник Игорь Уманский, а на замену ему назначили Тимофея Милованова.

Смотрите также в сюжете о ситуации с вакциной от коронавируса:

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коронавирус Андрей Ермак COVID-19

Источник: Сегодня

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