Милованов рассказал, чем будет заниматься в Офисе президента

Бывший министр экономики регулярно получал предложения, но согласился пойти лишь к Ермаку

Новый советник главы ОПУ Тимофей Милованов будет помогать в Офисе президента советами в вопросах экономики и финансов.

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Об этом он рассказал в комментарии агентству УНН.

По его словам, он регулярно получал предложения на различные госдолжности, в том числе и после отставки правительства Гончарука, в котором он был министром экономики.

"После отставки правительства такие предложения тоже бывали, и не только от Офиса президента, но и от других органов власти, например регуляторов. Последнее предложение было сделано пару недель назад. Мне сложно (объяснить), почему я согласился. А почему нет? В позиции советника я могу только помочь", – сказал Милованов.

Также он объяснил, какими вопросами будет заниматься в должности советника Ермака.

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"Я экономист, ученый и практик. Работал министром, был в наблюдательном совете НБУ. Исследовал экономику, структуру институтов, государственного управления. Разбираюсь в политической экономике, децентрализации, образовании. Ожидаю, что вопросы мне будут задавать в сфере моей экспертизы", – отметил экс-министр.

Как сообщали новости "Сегодня", на днях советник Ермака Игорь Уманский написал заявление об увольнении. Спустя несколько дней он объяснил, что решил уйти из-за отсутствия разрешения ситуации в налоговой и на таможне, а также раскритиковал Минздрав. В то же время он заявил, что Украина может избежать "экономического апокалипсиса".

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