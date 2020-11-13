Главврач рассказал, сколько Зеленский платит за лечение в "Феофании"

Президент Владимир Зеленский с коронавирусом попал в больницу "Феофания" и один день пребывания там обходится ему почти в 8 тысяч гривен.

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Об этом сообщил агентству "Интерфакс-Украина" главный врач медучреждения Игорь Семенив.

По его словам, стоимость лечения может быть и больше – это зависит от препаратов и процедур.

"Сумма содержания президента такая же, как и каждого пациента, который попадает в больницу с коронавирусной инфекцией. Это в среднем 7,8 тыс. грн на день. Сумма может меняться, ведь зависит от препаратов и процедур, которые делают пациенту. Так, не ежедневно делают КТ и тест, препараты могут менять в зависимости от симптоматики. Для президента нет отдельного бюджета. Он находится в больнице ровно на тех же условиях, как и другие", – сказал Семенив.

Главврач отметил, что в "Феофании" и помимо президента лечится много коронавирусных пациентов и "бюджет для каждого – одинаковый". Он опроверг слухи, что якобы президенту обходится лечение в 2,7 млн грн.

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Семенив подчеркнул, что состояние у Зеленского нормальное и даже обнадежил прогнозом.

"Пока нет никаких признаков, что течение болезни может осложниться. Напротив, есть симптомы, которые позволяют надеяться на скорое выздоровление", – резюмировал врач.

Как сообщали новости "Сегодня", 9 ноября президент сообщил, что у него положительный тест на "ковид". После этого Зеленский раскритиковал оппонентов, отметив, что коронавирус не может быть причиной для радости. Он подчеркнул, что только люди с ампутированной совестью могут радоваться чужой болезни.

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