Ермак: Украина заинтересована в независимой Беларуси

Глава Офиса президента Андрей Ермак назвал Беларусь, где не прекращаются акции против результатов президентских выборов, важным партнером Украины. При этом Киев заинтересован в том, чтобы Минск был независим, и потому все действия в отношении соседей необходимо проводить осмотрительно.

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Об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина".

"В интересах Украины сегодня – чтобы Беларусь была независимой страной, без какого-либо влияния, и была страной, в которой уважают права человека в первую очередь", – заявил он.

Также он заявил о необходимости тщательно обдумывать шаги в отношении соседней страны, чтобы они не были восприняты как вмешательство во внутренние дела.

"Министерство иностранных дел очень четко и очень своевременно реагирует на любые заявления политиков с белорусской стороны, на любые проявления, как, например, обыск машины нашего посла, что недопустимы. И любые действия белорусской власти – они сразу получают ответ со стороны Украины", – отметил Ермак.

Отдельно он рассказал о своем отношении к "жестким действиям".

"Что касается жестких шагов, я все же считаю, что мы должны быть мудрее, мы должны взвешивать все, что происходит. Мы безусловно находимся в постоянной координации с нашими европейскими, в первую очередь, а также с другими партнерами, потому что Украина имеет четко выверенный проевропейский вектор. И безусловно мы должны делать все то, что будет соответствовать национальным интересам Украины", – резюмировал глава Офиса президента.

Напомним, что белорусы с 9 августа протестуют против 26-летнего правления своего президента Александра Лукашенко. Власть бросила против демонстрантов силовиков, которые применяют спецсредства, а количество задержанных исчисляется тысячами. На этом фоне оппозиция передала ряду стран, в том числе ЕС и Украине, черный список силовиков, причастных к издевательствам.

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Позже Евросоюз отказался признать Александра Лукашенко законно избранным президентом Беларуси.

В стране был создан Координационный совет по организации процесса преодоления политического кризиса – его члену Марии Колесниковой уже предъявлено обвинение в публичных призывах к захвату власти.

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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