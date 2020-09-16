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Колесниковой "шьют" призывы к захвату власти: ей грозит пять лет тюрьмы

16 сентября, 17:20

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Следком считает, что оппозиционерка хотела нанести вред нацбезопасности Беларуси

Одному из лидеров белорусской оппозиции, члену политбюро Координационного совета Марии Колесниковой предъявлено обвинение в публичных призывах к захвату власти. Об этом в среду, 16 сентября, сообщает Следственный комитет Белоруссии.

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Оппозиционерку обвинили по ч.3 ст.361 (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, совершенные с использованием СМИ и сети Интернет) УК РБ, санкции которой предусматривают лишение свободы от двух до пяти лет, сообщает Telegram-канал Следкома.

"Она содержится под стражей. Расследование продолжается", – отмечается в сообщении ведомства.

Напомним, утром 8 сентября белорусские спецслужбы попытались силой выдворить Колесникову в Украину, однако на нейтральной полосе оппозиционерка порвала паспорт и вернулась в Беларусь, после чего снова была задержана спецслужбами.

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Колесниковой "шьют" призывы к захвату власти: ей грозит пять лет тюрьмы

Позже адвокат Марии Колесниковой сообщила, что она проходит в качестве подозреваемой в уголовном деле о публичных призывах к захвату власти.

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Как происходило похищение оппозиционерки силовиками в центре Минска, смотрите на видео:

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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протесты Беларусь оппозиция Мария Колесникова координационный совет

Источник: Сегодня

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