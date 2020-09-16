Колесниковой "шьют" призывы к захвату власти: ей грозит пять лет тюрьмы

Одному из лидеров белорусской оппозиции, члену политбюро Координационного совета Марии Колесниковой предъявлено обвинение в публичных призывах к захвату власти. Об этом в среду, 16 сентября, сообщает Следственный комитет Белоруссии.
Оппозиционерку обвинили по ч.3 ст.361 (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, совершенные с использованием СМИ и сети Интернет) УК РБ, санкции которой предусматривают лишение свободы от двух до пяти лет, сообщает Telegram-канал Следкома.
"Она содержится под стражей. Расследование продолжается", – отмечается в сообщении ведомства.
Напомним, утром 8 сентября белорусские спецслужбы попытались силой выдворить Колесникову в Украину, однако на нейтральной полосе оппозиционерка порвала паспорт и вернулась в Беларусь, после чего снова была задержана спецслужбами.
Позже адвокат Марии Колесниковой сообщила, что она проходит в качестве подозреваемой в уголовном деле о публичных призывах к захвату власти.
Как происходило похищение оппозиционерки силовиками в центре Минска, смотрите на видео:
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