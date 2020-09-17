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Оппозиция Беларуси передаст Украине санкционные списки силовиков

17 сентября, 11:33

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

У Тихановской ожидают реакции от международного сообщества на пытки над демонстрантами

Белорусская оппозиция готова передать третьим странам, включая Украину, список силовиков, причастных к пыткам участников антиправительственных протестов, которые охватили Беларусь после президентских выборов.

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Об этом в своем Telegram-канале "Пул Первой" заявила оппозиционерка Светлана Тихановская, назвав это "списком Тарайковского" – по имени Александра Тарайковского, который стал первой жертвой демонстраций.

"В санкционный список войдут лица, причастные к пыткам, незаконным арестам и издевательствам над задержанными. Для идентификации виновных мы активно работаем с правозащитниками и проектом "Черная книга Беларуси". Мы передадим этот список в Украину, Турцию, Россию, страны Евросоюза и США", – утверждает Тихановская, предупредив, что список будет опубликован и постоянно расширяться.

Она также призвала силовиков переходить на сторону оппозиции, чтобы остановить насилие, пригрозив им в противном случае "справедливым судом и наказанием".

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Напомним, что протесты против 26-летнего правления президента Александра Лукашенко продолжаются в Беларуси уже с 9 августа. Власть бросила против демонстрантов силовиков, которые применяют спецсредства, а количество задержанных исчисляется тысячами.

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На этом фоне оппозиция создала Координационный совет по организации процесса преодоления политического кризиса – ее члену Марии Колесниковой уже предъявлено обвинение в публичных призывах к захвату власти.

Ранее новости "Сегодня" узнали, во сколько Киеву может обойтись санкционная война с Минском. Больше об этом читайте в статье "Чем рискует Украина, если введет санкции против Беларуси".

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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пытки Беларусь санкции Светлана Тихановская

Источник: Сегодня

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