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Экс-нардеп избил "слугу народа" Соломчука в прямом эфире: видео

13 мая, 23:30

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Бывший депутат Олег Барна хотел решить свои вопросы к Дмитрию Соломчуку на кулаках в студии одного из телеканалов

Фото: скриншот

Фото: скриншот

Бывший депутат Рады Олег Барна, в свою каденцию "прославившийся" участием во многих потасовках с коллегами, вспомнил былое и затеял драку с нынешним нардепом.

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Инцидент произошел в прямом эфире канала "Правда тут". Барна, которого позвали как гостя для участия в передаче "Политика без правил", во время спора о рынке земли напал с кулаками на народного депутата от "Слуги народа" Дмитрия Соломчука.

Дерущихся мужчин пришлось разнимать ведущему, однако даже после этого Соломчук продолжил обзывать своего обидчика "быдлотой", а Барна обвинял его во лжи.

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Закончился конфликт двух политиков тем, что их рассадили в разные "углы" студии.

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Напомним, в конце марта потолкалисьдепутаты от "Слуги народа" и "Европейской солидарности" - причиной конфликта стало то, что представитель правящей партии Юрий Камельчук стоял спиной к выступающей с парламентской трибуны Ирине Геращенко.

А в феврале пленарное заседание Рады едва не сорвала потасовка между народными депутатами из-за выступления о блокирования трех телеканалов.

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