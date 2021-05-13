Екс-нардеп побив "слугу народу" Соломчука в прямому ефірі: відео

Колишній депутат Олег Барна хотів вирішити свої питання до Дмитра Соломчука на кулаках в студії одного з телеканалів

Фото: скріншот

Колишній депутат Ради Олег Барна, який в свою каденцію "прославився" участю в багатьох бійках з колегами, згадав колишнє і затіяв бійку з нинішнім нардепом.

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Інцидент стався в прямому ефірі каналу "Правда тут". Барна, якого покликали як гостя для участі в передачі "Політика без правил", під час суперечки про ринок землі напав з кулаками на народного депутата від "Слуги народу" Дмитра Соломчука.

Бійку чоловіків довелося рознімати ведучому, проте навіть після цього Соломчук продовжив обзивати свого кривдника "бидлотою", а Барна звинувачував його у брехні.

Закінчився конфлікт двох політиків тим, що їх розсадили в різні "кути" студії.

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Нагадаємо, в кінці березня поштовхалися депутати від "Слуги народу" і "Європейської солідарності" – причиною конфлікту стало те, що представник правлячої партії Юрій Камельчук стояв спиною до Ірини Геращенко, яка виступала з парламентської трибуни.

А в лютому пленарне засідання Ради ледь не зірвала бійка між народними депутатами через виступи про блокування трьох телеканалів.