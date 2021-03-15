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Дубинского в ближайшее время могут исключить из партии "Слуга народа" – Корниенко

15 марта, 02:59

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Поводом для исключения может стать нарушение устава политсилы

Партия "Слуга народа" может в ближайшее время рассмотреть вопрос об исключении из своего состава народного депутата Александра Дубинского, которого ранее уже исключили из фракции этой политсилы в Раде.

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Об этом сообщил глава партии Александр Корниенко в комментарии "Интерфакс-Украина".

"Есть все шансы, что этот вопрос рассмотрим в ближайшее время. Исключает из партии ее председатель", – заявил он.

По словам Корниенко, согласно новой редакции устава партии "Слуга народа", ее председатель может по собственной инициативе или по представлению структурного образования политсилы принять решение об исключении из членов партии.

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Основанием для исключения могут быть, в частности, непризнание или невыполнение членом партии ее программы и устава, решений и распоряжений высших руководящих органов партии, а также совершение действий, которые дискредитирует партию или наносят ей вред

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Он уточнил, что в случае с Дубинским поводом для его исключения из "Слуги народа" может быть нарушение устава "посредством проведения "своих" конференций и неповиновение руководящим органам партии".

Напомним, нардепа Александра Дубинского, которого только 13 марта включили в руководящий орган партии власти, 14 марта отстранили от должности главы Киевской областной организации партии "Слуга народа".

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партия исключение слуга народа Александр Дубинский
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