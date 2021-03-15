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Дубінського найближчим часом можуть виключити з партії "Слуга народу" – Корнієнко

15 березня, 02:59

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Приводом для виключення може стати порушення статуту політсили

Партія "Слуга народу" може найближчим часом розглянути питання про виключення зі свого складу народного депутата Олександра Дубінського, якого раніше вже виключили з фракціїцієї політсили в Раді.

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Про це повідомив голова партії Олександр Корнієнко в коментарі "Інтерфакс-Україна".

"Є всі шанси, що це питання розглянемо найближчим часом. Виключає з партії її голова", – заявив він.

За словами Корнієнка, згідно з новою редакцією статуту партії "Слуга народу", її голова може за власною ініціативою або за поданням структурного утворення політсили ухвалити рішення про виключення з членів партії.

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Підставою для виключення можуть бути, зокрема, невизнання або невиконання членом партії її програми і статуту, рішень і розпоряджень вищих керівних органів партії, а також вчинення дій, які дискредитує партію або завдають їй шкоди

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Він уточнив, що у випадку з Дубінським приводом для його виключення зі "Слуги народу" може бути порушення статуту "за допомогою проведення" своїх "конференцій і непокори керівним органам партії".

Нагадаємо, нардепа Олександра Дубінського, якого тільки 13 березня включили до керівного органу партії влади, 14 березня усунули з посади голови Київської обласної організації партії "Слуга народу".

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