Дубінського найближчим часом можуть виключити з партії "Слуга народу" – Корнієнко

Партія "Слуга народу" може найближчим часом розглянути питання про виключення зі свого складу народного депутата Олександра Дубінського, якого раніше вже виключили з фракціїцієї політсили в Раді.

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Про це повідомив голова партії Олександр Корнієнко в коментарі "Інтерфакс-Україна".

"Є всі шанси, що це питання розглянемо найближчим часом. Виключає з партії її голова", – заявив він.

За словами Корнієнка, згідно з новою редакцією статуту партії "Слуга народу", її голова може за власною ініціативою або за поданням структурного утворення політсили ухвалити рішення про виключення з членів партії.

Підставою для виключення можуть бути, зокрема, невизнання або невиконання членом партії її програми і статуту, рішень і розпоряджень вищих керівних органів партії, а також вчинення дій, які дискредитує партію або завдають їй шкоди

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Він уточнив, що у випадку з Дубінським приводом для його виключення зі "Слуги народу" може бути порушення статуту "за допомогою проведення" своїх "конференцій і непокори керівним органам партії".

Нагадаємо, нардепа Олександра Дубінського, якого тільки 13 березня включили до керівного органу партії влади, 14 березня усунули з посади голови Київської обласної організації партії "Слуга народу".

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