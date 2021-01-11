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Пленки Деркача: США ввели санкции против 7 граждан Украины

11 января, 19:03

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Под американские санкции попали люди, связанные с нардепом Деркачом

Министерство финансов США внесло семерых граждан Украины, в том числе нардепа от "Слуги народа" Александра Дубинского, и четыре информационных ресурса в санкционный список за вмешательство в американские выборы.

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Об этом сообщает пресс-служба американского ведомства.

Список граждан:

В тренде
Пленки Деркача: США ввели санкции против 7 граждан Украины
  • Александр Дубинский;
  • Дмитрий Ковальчук;
  • Константин Кулик;
  • Александр Онищенко;
  • Антон Симоненко;
  • Андрей Телиженко;
  • Петр Журавель.

Информационные ресурсы:

  • ООО "Эра-Медиа";
  • информагентство Only News;
  • Nabuleaks;
  • ООО "Скептик" ("Бегемот Медиа").

В Минфине США отмечают, что с 2019 года нардеп Андрей Деркач и его соратники в СМИ опубликовали "пленки Байдена и Порошенко", обвинив семейство Байденов в коррупционных схемах в Украине, что могло повлиять на результаты выборов президента США. Сам же Деркач в списке санкций еще с 2020-го. После этого в США назвали нардепа Деркача российским агентом.

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США санкции Деркач Дубинский

Источник: Сегодня

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