Донбасс можно "заморозить". Илларионов привел в пример разделенную Германию

Когда-то и немцы были под оккупацией, но нашли выход из ситуации

В Украине давно обсуждается вариант заморозки конфликта на Донбассе – есть и противники, и даже те, кто поддерживают эту идею. А вот экс-советник президента РФ Владимира Путина Андрей Илларионов считает, что на данный момент этой был бы лучший выход из ситуации и сравнил это с разделением Германии, когда образовались свободная ФРГ и оккупированная Советским Союзом ГДР.

Реклама

Об этом он рассказал изданию ГОРДОН.

Он считает, что на сегодняшний день прекратить горячую фазу войны между Украиной и Россией можно только заморозкой конфликта на Донбассе.

"И надо сказать, что замораживания конфликта сейчас почему-то боятся. Почему-то используют этот термин в качестве пугалки: "Мы не допустим замораживания конфликта". Замораживание конфликта – это прекращение гибели людей: прежде всего прекращение гибели украинцев", – сказал он.

Илларионов привел в пример заморозку конфликта между Восточной и Западной Германией после Второй мировой войны.

Реклама

"Это позволило Западной Германии бурно экономически развиваться, укреплять свои государственные институты и быть готовой к тому, что когда изменится геополитическая ситуация и когда руководителями Кремля окажутся люди, которые будут готовы к объединению Германии, это осуществить", – объяснил экс-советник Путина.

В тренде Будет большой сюрприз: Институт нацпамяти заинтриговал рекомендациями по Большому Гербу

Он считает, что и Украина могла бы применить такой же подход (ранее неоднократно предлагали подобного рода подход: Украина должна стать успешной, чтобы и ОРДЛО, и Крым сами захотели вернуться).

"Делать заявления сегодня, создавать органы, организации, учреждения, направленные на реинтеграцию территорий, которые находятся под военным контролем, под контролем спецслужб России, Кремля, невозможно. И являются чрезвычайно опасными подобные попытки. Потому что это значит предоставление возможностей для распространения соответствующей агентуры не только на оккупированных украинских территориях, но и на всю украинскую территорию. Поэтому в данном случае замораживание конфликта сегодня (необходимо) до тех времен, когда сложатся необходимые условия для решения вопросов суверенитета и территориальной целостности", – подчеркнул российский эксперт.

Отметим, что такими "необходимыми условиями" Илларионов называл смену власти в России, с которой Киев сможет договориться о завершении войны.

Напомним, ранее политолог Владимир Фесенко предлагал непопулярную формулу для решения конфликта на Донбассе. В эфире телеканала "Украина 24" он объяснил, что выходом из ситуации может стать именно заморозка конфликта при сохранении нынешней политической ситуации.

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама