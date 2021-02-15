Договориться с Россией по Донбассу почти невозможно – Кравчук

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что на сегодняшний день договорится с Россией об урегулировании конфликта на Донбассе практически невозможно. Об этом он сказал на форуме "Украина 30".

Реклама

По его словам, Россия пытается выставить себя посредником, а не участником конфликта.

"Играются в политику, говорят одно – делают другое", – отметил Кравчук.

Российская сторона регулярно обвиняет Украину в том, что она якобы не выполняет договоренности, но при этом глава украинской делегации в ТКГ заявил, что Киев полностью со своей стороны выполнил договоренности Парижского саммита "Нормандской четверки".

"Мы можем констатировать: договориться с РФ об урегулировании ситуации на Донбассе, в том статусе, в котором они себя видят и какие задачи ставят, – практически невозможно. То есть мы должны смотреть правде в глаза и не надо думать, что что-то может измениться в ближайшее время … К сожалению, движения вперед – нет", – сказал Кравчук.

Как сообщали новости "Сегодня", ранее глава ОБСЕ Анн Линде заявляла, что Украина выполнила все условия для нового "нормандского саммита" и обвинила Россию в саботировании договоренностей по Донбассу.

При этом Россия вместо того, чтобы начать выполнять свои обязательства, пошла на обострение ситуации на фронте, участили атаки боевиков и увеличились потери украинской армии. А тут еще и президент РФ Владимир Путин сделал странное заявление по Донбассу.

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама