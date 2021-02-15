Українська
$ 27,84
33,68
  1. Новости политики

Договориться с Россией по Донбассу почти невозможно – Кравчук

15 февраля, 16:08

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Россия пытается выставить себя посредником, а не участником конфликта

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что на сегодняшний день договорится с Россией об урегулировании конфликта на Донбассе практически невозможно. Об этом он сказал на форуме "Украина 30".

Реклама

По его словам, Россия пытается выставить себя посредником, а не участником конфликта.

"Играются в политику, говорят одно – делают другое", – отметил Кравчук.

Российская сторона регулярно обвиняет Украину в том, что она якобы не выполняет договоренности, но при этом глава украинской делегации в ТКГ заявил, что Киев полностью со своей стороны выполнил договоренности Парижского саммита "Нормандской четверки".

"Мы можем констатировать: договориться с РФ об урегулировании ситуации на Донбассе, в том статусе, в котором они себя видят и какие задачи ставят, – практически невозможно. То есть мы должны смотреть правде в глаза и не надо думать, что что-то может измениться в ближайшее время … К сожалению, движения вперед – нет", – сказал Кравчук.

Как сообщали новости "Сегодня", ранее глава ОБСЕ Анн Линде заявляла, что Украина выполнила все условия для нового "нормандского саммита" и обвинила Россию в саботировании договоренностей по Донбассу.

При этом Россия вместо того, чтобы начать выполнять свои обязательства, пошла на обострение ситуации на фронте, участили атаки боевиков и увеличились потери украинской армии. А тут еще и президент РФ Владимир Путин сделал странное заявление по Донбассу.

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Россия Донбасс леонид кравчук

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Там МВФ обкакался": Милованов неожиданно прокомментировал переговоры о транше УкраинеВласть
Визит Зеленского в ОАЭ: Украина подписала соглашений на 3 млрд долларов
Визит Зеленского в ОАЭ: Украина подписала соглашений на 3 млрд долларовВласть
"Готовим документы": Данилов приоткрыл завесу над закрытым заседанием СНБОВласть
"Донбасс мы не бросим": в Кремле объяснили, что Путин имел в видуВласть
Украинцы смогут пользоваться отечественными водительскими правами в ОАЭ — Аваков
Украинцы смогут пользоваться отечественными водительскими правами в ОАЭ — АваковУкраина
Украину необычно представят в Дубае: Зеленский посетил выставку (фото)
Украину необычно представят в Дубае: Зеленский посетил выставку (фото)Власть

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...
Хочешь быть в курсе последних событий?
Подпишись на уведомления. Показываем только срочные и важные новости.
Хочу быть в курсе
Я еще подумаю
Пожалуйста, снимите блокировку сообщений в браузере!

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять