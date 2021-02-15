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  1. Політика

Домовитися з Росією щодо Донбасу майже неможливо – Кравчук

15 лютого, 16:08

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Росія намагається виставити себе посередником, а не учасником конфлікту

Голова української делегації у Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук заявив, що на сьогодні домовиться з Росією про врегулювання конфлікту на Донбасі фактично неможливо. Про це він сказав на форумі "Україна 30".

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За його словами, Росія намагається виставити себе посередником, а не учасником конфлікту.

"Граються у політику, говорять одне – роблять інше", – зазначив Кравчук.

Російська сторона регулярно звинувачує Україну в тому, що вона нібито не виконує домовленості, але голова української делегації в ТКГ запевнив, що Київ зі свого боку повністю виконав домовленості Паризького саміту"Нормандської четвірки".

"Ми можемо констатувати: домовитися з РФ про врегулювання ситуації на Донбасі у тому статусі, в якому вони себе бачать і які завдання ставлять, практично неможливо. Тобто ми повинні дивитися правді в очі, й не треба думати, що щось може змінитися найближчим часом... На жаль, руху вперед немає", – сказав Кравчук.

Як повідомляли новини "Сьогодні", раніше голова ОБСЄ Анн Лінде заявляла, що Україна виконала всі умови для нового "нормандського саміту", і звинуватила Росію в саботажі домовленостей щодо Донбасу.

При цьому Росія замість того, щоб почати виконувати свої зобов'язання, пішла на загострення ситуації на фронті, почастішали атаки бойовиків і збільшилися втрати української армії. А тут ще й президент РФ Володимир Путін зробив дивну заяву щодо Донбасу.

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Росія Донбас леонід кравчук

Джерело: Сьогодні

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