Особое внимание политик уделил российскому футболисту Артему Дзюбе, который недавно попал в сексуальный скандал

Добкин публично поддержал Россию в матче с Бельгией. Фото: коллаж "Сегодня"

Бывший народный депутат Михаил Добкин, планирующий занять пост мэра Харькова, публично поддержал сборную России на Евро-2020.

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Соответствующий пост политик опубликовал на своей странице в Telegram.

Особое внимание Добкин уделил российскому футболисту Артему Дзюбе, который недавно попал в сексуальный скандал.

"В предверии игры сборной Украины, за которую болею всей душой и которая выступает в новой форме, смотрю матч Чемпионата Европы по футболу между сборными Бельгии и России. И даже не смотря на гол Лукаку, или как там его, язык не поворачивается болеть за бельгийцев. Верим в победу и Дзюбу!", – написал он.

Напомним, сегодня во время матча Евро-2020 между Данией и Финляндией едва не произошла трагедия. Полузащитник сборной Дании и итальянского Интера Кристиан Эриксен неожиданно потерял сознание. Он просто рухнул на газон на 43-й минуте матча и не шевелился.

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Кроме того, ранее Добкин рассказал о роли России в попытке образовать в Харькове "Харьковскую народную республику". Оккупанты заслали в город своих гастролеров и расшатывали ситуацию.

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