Добкін публічно підтримав Росію в матчі з Бельгією. Фото: колаж "Сьогодні"

Колишній народний депутат Михайло Добкін, який планує зайняти пост мера Харкова, публічно підтримав збірну Росії на Євро-2020.

Реклама

Відповідний пост політик опублікував на своїй сторінці в Telegram.

Особливу увагу Добкін приділив російському футболісту Артему Дзюбі, який недавно потрапив у сексуальний скандал .

"Напередодні гри збірної України, за яку вболіваю всією душею і яка виступає в новій формі, дивлюся матч Чемпіонату Європи з футболу між збірними Бельгії та Росії. І навіть не дивлячись на гол Лукаку, або як там його, язик не повертається вболівати за бельгійців. Віримо в перемогу і Дзюбу!", – написав він.

Нагадаємо, сьогодні під час матчу Євро-2020 між Данією і Фінляндією ледь не сталася трагедія. Півзахисник збірної Данії і італійського Інтера Крістіан Еріксен несподівано втратив свідомість. Він просто впав на газон на 43-й хвилині матчу і не ворушився.

Реклама

Крім того, раніше Добкін розповів про роль Росії в спробі утворити в Харкові "Харківську народну республіку". Окупанти заслали в місто своїх гастролеріві розхитували ситуацію.

Про головні новини дня дивіться в сюжеті "Сьогодні":