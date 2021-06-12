Русский
$ 27,11
32,99
  1. Влада

Добкін публічно підтримав Росію в матчі з Бельгією

12 червня 2021 23:38

Віталій Семченко Віталій Семченко

Особливу увагу політик приділив російському футболісту Артему Дзюбі, який недавно потрапив в сексуальний скандал

Добкін публічно підтримав Росію в матчі з Бельгією. Фото: колаж "Сьогодні"

Добкін публічно підтримав Росію в матчі з Бельгією. Фото: колаж "Сьогодні"

Колишній народний депутат Михайло Добкін, який планує зайняти пост мера Харкова, публічно підтримав збірну Росії на Євро-2020.

Реклама

Відповідний пост політик опублікував на своїй сторінці в Telegram.

Особливу увагу Добкін приділив російському футболісту Артему Дзюбі, який недавно потрапив у сексуальний скандал .

"Напередодні гри збірної України, за яку вболіваю всією душею і яка виступає в новій формі, дивлюся матч Чемпіонату Європи з футболу між збірними Бельгії та Росії. І навіть не дивлячись на гол Лукаку, або як там його, язик не повертається вболівати за бельгійців. Віримо в перемогу і Дзюбу!", – написав він.

Нагадаємо, сьогодні під час матчу Євро-2020 між Данією і Фінляндією ледь не сталася трагедія. Півзахисник збірної Данії і італійського Інтера Крістіан Еріксен несподівано втратив свідомість. Він просто впав на газон на 43-й хвилині матчу і не ворушився.

Не пропусти!
А де була Росія? "Дияволи" з Бельгії поставили на місце команду Черчесова
Бельгія проти Росії в першому турі Євро-2020
Реклама

Крім того, раніше Добкін розповів про роль Росії в спробі утворити в Харкові "Харківську народну республіку". Окупанти заслали в місто своїх гастролеріві розхитували ситуацію.

Про головні новини дня дивіться в сюжеті "Сьогодні":

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Байден спочатку повинен був зустрітися із Зеленським, а не з Путіним – голова МЗС Польщі
Байден спочатку повинен був зустрітися із Зеленським, а не з Путіним – голова МЗС ПольщіВлада
У День незалежності Зеленський оголосить про перевибори президента – хто і навіщо поширює брехливі чутки
У День незалежності Зеленський оголосить про перевибори президента – хто і навіщо поширює брехливі чуткиВлада
У Меркель заспокоїли Путіна. Вступ України в НАТО не стоїть на порядку денному
У Меркель заспокоїли Путіна. Вступ України в НАТО не стоїть на порядку денномуЄвросоюз
За приниження ЗСУ можуть посадити: до Ради подали новий законопроєкт
За приниження ЗСУ можуть посадити: до Ради подали новий законопроєктВлада
Кримські татари підтримали закон про корінні народи. Чому він такий важливий для них
Кримські татари підтримали закон про корінні народи. Чому він такий важливий для нихВлада
Чи піде Байден на
Чи піде Байден на "великий договірняк" з Путіним щодо України? У Зеленського відповілиВлада

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти