Українська
$ 27,74
32,97
  1. Новости политики

"У нас были гастролеры из России, даю 200%": Добкин о попытке захвата Харькова

10 марта, 11:58

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

В марте 2014 года в Харькове чуть не образовали очередную "народную республику"

Бывший глава Харьковской области и народный депутат VIII созыва Михаил Добкин рассказал о роли России в попытке образовать в Харькове "Харьковскую народную республику". Оккупанты заслали в город своих гастролеров и расшатывали ситуацию.

Реклама

Об этом он сказал в интервью The Babel.

По его словам, утром 1 марта 2014 года он вместе с мэром Геннадием Кернесом были на митинге на площади Свободы.

"Площадь была заполнена, и активисты в здании (облсовета) понимали, чем дело кончится. Ясно, что Антимайданом кто-то руководил втемную, у нас были гастролеры из России, даю 200%, но их было немного… Обладминистрацию штурмовали в основном харьковчане, накаленные и злые. Но Россия создала много разных организаций, в том числе и в Харькове. Вот они могли участвовать и даже, наверное, готовились", – рассказал Добкин.

В тренде
"Посмотрим". Мендель прокомментировала возможность санкций против Коломойского

Тогда в городе чуть не объявили "Харьковскую народную республику" и даже повесили над облсоветом российский флаг. Добкин объяснил, зачем город нужен был России.

Реклама

"Планировалась эта эффектная картинка с (российским) триколором над площадью. Глобально, думаю, задумка была такая: раскачать Харьков и сделать там зону разграничения, а Луганск и Донецк оказались бы в тылу. Это значит, что технику можно было бы не через российскую границу поставлять, а как бы из Луганска и Донецка — тогда Россия бы вообще "не участвовала"", – объяснил политик.

Как сообщали новости "Сегодня", Добкин рассказывал о планах Януковича "придумать" Майдан. По его словам, беглому экс-президенту была выгодна революция в Киеве.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Россия Харьков Михаил Добкин хнр
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

РФ вмешивается в авиапространство Украины: Кабмин обратился за помощью к НАТО
РФ вмешивается в авиапространство Украины: Кабмин обратился за помощью к НАТОКрым
Первый депутат Рады вакцинировался от COVID-19 (фото)
Первый депутат Рады вакцинировался от COVID-19 (фото)Власть
Локдаун или вакцинация? Зеленский рассказал, что делать со вспышкой COVID-19
Локдаун или вакцинация? Зеленский рассказал, что делать со вспышкой COVID-19Власть
Зеленский на форуме
Зеленский на форуме "ошарашил" фейком с цитатой Леси УкраинкиВласть
Зеленский собирает новое заседание СНБО: Данилов назвал дату
Зеленский собирает новое заседание СНБО: Данилов назвал датуВласть
Нардеп Гончаренко рассказал о побочном эффекте после вакцинации
Нардеп Гончаренко рассказал о побочном эффекте после вакцинацииВласть

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...
Хочешь быть в курсе последних событий?
Подпишись на уведомления. Показываем только срочные и важные новости.
Хочу быть в курсе
Я еще подумаю
Пожалуйста, снимите блокировку сообщений в браузере!

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять