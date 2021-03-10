"У нас были гастролеры из России, даю 200%": Добкин о попытке захвата Харькова

В марте 2014 года в Харькове чуть не образовали очередную "народную республику"

Бывший глава Харьковской области и народный депутат VIII созыва Михаил Добкин рассказал о роли России в попытке образовать в Харькове "Харьковскую народную республику". Оккупанты заслали в город своих гастролеров и расшатывали ситуацию.

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Об этом он сказал в интервью The Babel.

По его словам, утром 1 марта 2014 года он вместе с мэром Геннадием Кернесом были на митинге на площади Свободы.

"Площадь была заполнена, и активисты в здании (облсовета) понимали, чем дело кончится. Ясно, что Антимайданом кто-то руководил втемную, у нас были гастролеры из России, даю 200%, но их было немного… Обладминистрацию штурмовали в основном харьковчане, накаленные и злые. Но Россия создала много разных организаций, в том числе и в Харькове. Вот они могли участвовать и даже, наверное, готовились", – рассказал Добкин.

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Тогда в городе чуть не объявили "Харьковскую народную республику" и даже повесили над облсоветом российский флаг. Добкин объяснил, зачем город нужен был России.

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"Планировалась эта эффектная картинка с (российским) триколором над площадью. Глобально, думаю, задумка была такая: раскачать Харьков и сделать там зону разграничения, а Луганск и Донецк оказались бы в тылу. Это значит, что технику можно было бы не через российскую границу поставлять, а как бы из Луганска и Донецка — тогда Россия бы вообще "не участвовала"", – объяснил политик.

Как сообщали новости "Сегодня", Добкин рассказывал о планах Януковича "придумать" Майдан. По его словам, беглому экс-президенту была выгодна революция в Киеве.

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