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Добкин не смог ответить на вопрос "чей Крым?"

25 июня 2021 21:20

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Политик считает этот вопрос неактуальным, но при этом сам на оккупированный полуостров не ездит

Бывший народный депутат и кандидат в мэры Харькова Михаил Добкин не стал отвечать на вопросы о принадлежности Крыма и российской агрессии.

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Инцидент произошел в эфире "Украины 24".

Вопросы ему задала нардеп от "Слуги народа" Галина Янченко.

"У меня есть ответ на любой из этих вопросов", – предупредил Добкин.

Однако тут же добавил, что Янченко "еще хуже, чем он себе представлял".

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"На седьмом году того, что произошло в нашей стране, продолжать задавать этот вопрос – это значит или остановиться в развитии на 7 лет и не понимать, что уже этот вопрос неактуален, либо опускаться до уровня патриотов, которые ходят со своими колотушками, зеленкой, мукой и пристают ко всем людям с аналогичным вопросом", – сказал экс-нардеп.

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Добкин решил задать Янченко встречный вопрос – если она не знает, чей Крым и агрессор Россия или нет, то что она делает в Верховной Раде. И вдобавок посоветовал ей "работать над самосовершенствованием".

Лишь после этого политик добавил, что Крым "тот, чей и был до 2014 года" и признался, что после 2014 года ни разу не ездил на полуостров.

Напомним, что недавно из-за событий 2014 года разгорелся скандал между Добкиным и бизнесменом Павлом Фуксом.

Кроме того, во время перепалки депутатом Рады Юлией Клименко в прямом эфире Добкин вынудил ее снять одежду "цветов Партии регионов".

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