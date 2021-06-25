Добкін не зміг відповісти на питання "чий Крим?"

Політик вважає це питання неактуальним, але при цьому сам на окупований півострів не їздить

Колишній народний депутат і кандидат в мери Харкова Михайло Добкін не став відповідати на питання про приналежність Криму і російськe агресію.

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Інцидент стався в ефірі "України 24".

Питання йому задала нардепка від "Слуги народу" Галина Янченко.

"У мене є відповідь на будь-яке з цих питань", – попередив Добкін.

Однак у ту ж саму мить додав, що Янченко "ще гірше, ніж він собі уявляв".

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"На сьомому році того, що сталося в нашій країні, продовжувати ставити це питання – це значить або зупинитися в розвитку на 7 років і не розуміти, що вже це питання неактуальне, або опускатися до рівня патріотів, які ходять зі своїми стукалками, зеленкою, борошном і чіпляються до всіх людей з аналогічним питанням", – сказав екс-нардеп.

Добкін вирішив поставити Янченко зустрічне запитання – якщо вона не знає, чий Крим і агресор Росія чи ні, то що вона робить у Верховній Раді. До того ж порадив їй "працювати над самовдосконаленням".

Лише після цього політик додав, що Крим "той, чий і був до 2014 року" та зізнався, що після 2014 року жодного разу не їздив на півострів.

Нагадаємо, що недавно через події 2014 року розгорівся скандал між Добкіним і бізнесменом Павлом Фуксом.

Крім того, під час перепалки з депутаткою Ради Юлією Клименко в прямому ефірі Добкін змусив її зняти одяг "квітів Партії регіонів".

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